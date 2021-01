הוסר החשש מאירוע ביטחוני בגבעת הקפיטול

דקות של מתח עברו אחר הצוהריים על גבעת הקפיטול בוושינגטון כשכלי תקשורת בארצות הברית דיווחו הערב (שני) כי עוצר הוטל בגבעת הקפיטול בוושינגטון בשל איום ביטחוני. כעבור זמן קצר מסר השירות החשאי כי הוסר החשש לאירוע ביטחוני. חברי בית הנבחרים הונחו להישאר במשרדיהם והמתחם נסגר זמנית.

בסרטונים שפורסמו נראה עשן מיתמר מאחד המבנים בקפיטול. עוד נמסר כי המשתתפים בחזרות לטקס ההשבעה שנערכה במקום פונו על ידי אנשי הביטחון. משטרת הקפיטול עדכנה שאין שריפות בשטח המתחם.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY