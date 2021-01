דיווחים בעיראק: 9 הרוגים ועשרות פצועים בתקיפה באזור בגדאד

ערוץ האיראני "אל-עאלם" בשפה הערבית מדווח הלילה (שלישי) על תשעה הרוגים, שלטענתו משתייכים לצבא עיראק, ועשרות פצועים בתקיפה אווירית באזור בגדאד. גורם ביטחוני עיראקי מסר לערוץ שכלי טיס לא מאויישים תקפו עמדות של צבא עיראק והמיליציות השיעיות.

הערוץ הלבנוני "אל-מיאדין" דיווח שהתקיפה התרחשה באזור ג'ורפ סח'ר, דרומית-מערבית לבירה בגדאד. מדובר באזור שיש בו נוכחות של המיליציות השיעיות. בערוץ "אל-עאלם" ובערוץ "אל-ג'זירה" הקטרי נטען שמדובר בתקיפה אמריקנית. מנגד, כתבת רשת "Fox News", ג'ניפר גריפין, מדווחת שבכיר ביטחוני אומר שארצות הברית לא תקפה באזור בגדאד, בניגוד לדיווחים שונים מאזור.

A senior US defense official tells me there are no US airstrikes near Baghdad tonight, despite various tweets from the region.