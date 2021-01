למה גוגל מאיימת על אוסטרליה?

ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון הגיב הלילה (שני) להודעה של חברת גוגל לפיה תפסיק את הפעלת מערכת החיפוש בארצו, אם תעבור במדינה הצעת חוק שתחייב את החברה לשלם עבור תכני החדשות שהיא מפרסמת. מוריסון אמר כי אינו חושש ממצב בו תפסיק החברה את השימוש לכמעט 25 מיליון אזרחי אוסטרליה והתייחס להודעה כאיום.

ביום שישי האחרון עלתה בפרלמנט האוסטרלי הצעת חוק לתיקון האסדרה (רגולציה) שחלה על הפלטפורמות הדיגיטליות של גוגל ושל פייסבוק, במסגרתה נחסכת משתי הענקיות חובת התשלום על פרסום התכנים. עלתה בעקבות זעמן של חברות החדשות והתוכן באוסטרליה, על כך שבמשך שנים אינן מקבלות תמלוגים עבור התכנים שהן מעלות לרשת, שאותם ניתן למצוא במנוע החיפוש של גוגל או בפייסבוק.

Australian Prime Minister Scott Morrison hits back at Google for threatening to pull its search engine from the country over plans to make tech companies pay for news content.



