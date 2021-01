הפיצוץ ליד השגרירות בהודו: "מתייחסים כמו לאירוע טרור"

בהודו התפוצץ היום (שישי) מטען מאולתר סמוך לשגרירות ישראל בניו דלהי. לא היו נפגעים, אך כמה כלי רכב ניזוקו. הפיצוץ אירע במקום שנקרא "בית ג'ינדל", מרחק כ-50 מטרים מהשגרירות. לפי אחד הדיווחים, באזור נערך טקס בהשתתפות ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. הפיצוץ אירע ביום שבו ישראל והודו חוגגות 29 שנים לכינון היחסים ביניהן. גורמים בהודו ובישראל מתייחסים לאירוע כאל אירוע ביטחוני שכוון נגד השגרירות.

First visuals: Security officials along with local intelligence inspecting a car near Israel Embassy. Blast outside Jindal House. Initial reports say three cars damaged. No injuries or casualties reported. Black powder seen near the blast site. pic.twitter.com/b3TceFrl8D