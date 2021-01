אזעקות נשמעו בטהראן, תנועת המטוסים הופרעה

במערב טהראן נשמעו הלילה (שישי) אזעקות עולות ויורדות במשך כמה דקות. כך דיווחו גולשים איראנים ברשתות החברתיות במדינה. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן "תסנים" דיווחה כי על פי סגן המושל הכללי של טהראן לענייני ביטחון, מקור האזעקות אינו קשור באירוע ביטחוני וכי מקורן במערכת התרעה באחד מפרברי העיר.

במקביל דווח הלילה באיראן כי מטוס של חברת "טורקיש איירלינס" שהיה בדרכו לנמל התעופה על שם חומייני בטהראן טס במעגלים בקרבת העיר ולבסוף פנה צפונה לאזרבייג'אן. עוד דווח כי בנמל התעופה אירעה הפסקת חשמל. גורם ברשות התעופה האיראנית טען כי מסלולי הטיסות באזור שונו בשל מזג האוויר הסוער.

Tehran, #Iran

Residents hearing siren in western districts of Marzdaran & Shahr Ara



Locals:

"Is it a red alert or air raid siren?"

"It's been ongoing for several minutes. Why is that?"

"Reminds me of the 1980s Iran-Iraq war era!" pic.twitter.com/FS6MPZUITp