הפיכה צבאית במיאנמר: הוכרז מצב חירום במדינה, סמכויות השלטון הועברו לרמטכ"ל

הפיכה צבאית במיאנמר: הצבא עצר אתמול את מנהיגת המדינה אונג סן סו צ'י, ושם אותה במעצר בית. בנוסף, נעצרו כמה בכירים במפלגת השלטון. כך דווח הלילה (שני) בכלי תקשורת במדינה. בבירה נה פי טו נותקו רשתות האינטרנט והטלפון. רשות השידור של מיאנמר הודיעה בפייסבוק כי אין ביכולתה לשדר ברדיו ובטלוויזיה, עקב בעיות טכניות. עדי ראיה דיווחו כי חיילים הוצבו מחוץ לבניין העירייה בעיר הגדולה במדינה יאנגון.

היום הפרלמנט במיאנמר היה אמור להתכנס בפעם הראשונה מאז הבחירות, שהיו בנובמבר האחרון. הצבא, המחזיק ברבע מן המושבים בבתי הפרלמנט וששמורים לו גם תפקידי שרים, טוען שבבחירות נעשו זיופים בקנה מידה גדול. עם זה, הצבא לא סיפק הוכחות לטענה. ועדת הבחירות המרכזית במיאנמר דחתה את ההאשמות.

בימים האחרונים גברה המתיחות בין הממשלה האזרחית לבין הצבא שמעמדו חזק, ועלו החששות להפיכה צבאית. הדובר הממשלתי קרא לאזרחים שלא להגיב בפזיזות ולפעול על פי החוק. בשיחת טלפון עם סוכנות הידיעות רויטרס ציין כי הוא צפוי להיעצר גם כן.

בארצות הברית התייחסו לדיווחים, והבית הלבן פרסם הודעה שבה הדוברת ג'ן סאקי כתבה כי וושינגטון "מודאגת מכך שהצבא הבורמזי נקט בצעדים שמערערים את מעבר השלטון הדמוקרטי במדינה, כולל מנהיגים אזרחיים, ביניהם סן סו צ'י".

Myanmar’s leader Aung San Suu Kyi and other senior figures including President Win Myint were detained in a raid amid escalating tension between the civilian government and the military https://t.co/7jyiMIXUxO pic.twitter.com/WKgWx8nrOr