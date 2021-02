מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס הודיע על פרישה מתפקידו

מנכ"ל אמזון ג'ף בזוס הודיע אמש (שלישי) כי יפרוש מתפקידו בענקית הקמעונאות ברבעון השלישי של 2021. בזוס, המדורג כאיש העשיר בעולם לפי מדד בלומברג, ייסד את חברת אמזון בשנת 1994 וכיום הוא מחזיק ב-16% ממניותיה. הונו מוערך ב-188 מיליארד דולר. מי שיחליף אותו בתפקיד יהיה אנדי גא'סי שכיום משמש המנכ"ל של היחידה האחראית על אספקת שירותי מחשוב ענן. עם פרישתו ישמש בזוס יו"ר חבר המנהלים של החברה.

Hey, India. We’re rolling out our new fleet of electric delivery rickshaws. Fully electric. Zero carbon. #ClimatePledge pic.twitter.com/qFXdZOsY4y