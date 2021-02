טמפה ביי באקנירס מפלורידה גברה הלילה (שני) באיצטדיונה הביתי על האלופה קנזס סיטי ממיזורי 31:9. זה התואר השני בהיסטוריה של הקבוצה והשביעי של הקווטרבק הוותיק בן ה-43 טום בריידי, שעבר אליה השנה אחרי 19 שנה בניו אינגלנד.

Halftime fireworks for The Weeknd’s performance at Super Bowl LV in Tampa #Tampa #HalfTimeShow #TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/q3Jw2yFaQG