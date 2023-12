בחזרה לשחור: נחשפה תמונה חדשה מהסרט העלילתי על איימי וויינהאוס

חברות ההפקה StudioCanal ו-Focus Features שחררו היום (שני) תמונה חדשה מתוך Back to Black, הסרט העלילתי החדש על חייה של הזמרת הבריטית איימי וויינהאוס. על פי הודעת החברות, סרטה של הבמאית סם טיילור-ג'ונסון ובכיכובה של השחקנית מריסה אבלה ("תעשייה") מתוכנן לצאת אל בתי הקולנוע באפריל 2024.

"Back to Black מתמקד בגאונות יוצאת הדופן של איימי, ביצירתיות ובכנות שהיו בכל מה שעשתה", נמסר. "מסע שלקח אותה מהטירוף והצבעוניות של רובע קמדן בשנות ה-90 להערצה עולמית - ובחזרה, Back to Black מתרסק מבעד למראה כדי לראות מה שאיימי ראתה ולהרגיש מה שהרגישה".

צילומי הסרט החלו בחודש ינואר השנה והגיעו לסיומם בחודש אפריל. מלבד אבלה, משתתפים בסרט גם ג'ק אוקונל ("לא נשבר", "פרארי") בתפקיד בעלה לשעבר של וויינהאוס בלייק פילדר-סיביל, אדי מארסן בתפקיד אביה של וויינהאוס מיץ', ג'ולייט קוואן בתפקיד אמה של וויינהאוס ג'ניס ולזלי מנוויל ("הכתר", "גברת האריס נוסעת לפריז") שמגלמת את סבתה של וויינהאוס סינתיה.

Witness music icon Amy Winehouse's story in Back to Black from director Sam Taylor-Johnson. Starring Marisa Abela - don’t miss it in UK cinemas April 12th 2024. #BackToBlack pic.twitter.com/u5IjeJVQDW