בדרך למסך: הצצה ראשונה לסרט החדש על חייו של מייקל ג'קסון

חברת ההפקה "ליונס גייט אנטרטיינמנט" חשפה הערב (שלישי) תמונה ראשונה מהפקת הסרט העלילתי "מייקל", שיביא אל המסך הגדול את סיפור חייו של הזמר מייקל ג'קסון. בתמונה נראה כוכב הסרט, ג'אפר ג'קסון, משחזר את המראה האייקוני של מלך הפופ בסיבוב ההופעות Dangerous Tour שהתקיים בראשית שנות ה-90.

Your first look at #MichaelMovie. Starring Jaafar Jackson – in theaters April 2025.



Photograph by the renowned photographer Kevin Mazur, who documented Michael’s final rehearsal, and is now the first to photograph Jaafar in character as Michael. pic.twitter.com/NhYZblaIgk