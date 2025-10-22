גורם מערבי לכאן חדשות: תחושה בלבנון כי לא ניתן למנוע עימות מול ישראל

גורם מערבי: בלבנון חשים כי לא ניתן למנוע עימות עם ישראל
לדבריו של הגורם, בישראל דורשים פירוק של חיזבאללה מנשקו, דבר שלפי שעה לא נראה כי יכול לקרות באופן מוחלט. במקביל, גל דיווחים על מכירת דירות בדאחייה לקראת לחימה אפשרית
מחבר רועי קייס
תקיפה של צה"ל בדרום לבנון
תקיפה של צה"ל בדרום לבנון צילום: רויטרס

גורם מערבי שנמצא בביירות אמר הערב (רביעי) לכאן חדשות כי התחושה בלבנון בימים אלה היא כי הסיכוי לעימות מול ישראל גבוה, וכי אף לא ניתן למנוע אותו. 

לדברי אותו הגורם, הסיבה היא הרצון של ישראל לראות את חיזבאללה מתפרק מנשקו באופן מוחלט, אך תהליך שכזה אינו יכול להיות הרמטי במאת האחוזים, ולטענתו תמיד תימצא סיבה לתקוף, בטענה כי ממשלת לבנון לא עושה מספיק כדי לפרק את ארגון הטרור. 

לצד זאת, הגורם המערבי אמר כי צבא לבנון "ממוקד מאוד" בתהליך ריכוז הנשק בידי המדינה, בעיקר בדרום הליטאני, ועושה זאת הרחק מהעין הציבורית.

בהמשך ישיר, בימים האחרונים כמה כלי תקשורת שלא מזדהים עם חיזבאללה מדווחים על גל מכירות של בתים ברובע הדאחייה בביירות, מעוז חיזבאללה, מחשש שמלחמה נוספת נמצאת מעבר לפינה.

לא בכדי לאחרונה נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ניסה ליזום משא ומתן לא ישיר עם ישראל כדי לפתור את הסוגיות שבמחלוקת ובעיקר כדי למנוע סבב לחימה נוסף בלבנון שישאיר אותה מאחורי מדינות אחרות באזור. 

