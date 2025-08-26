טיילור סוויפט ובן זוגה טרוויס קלסי מאורסים

מחבר עמית הררי
טיילור סוויפט וטרוויס קלסי
טיילור סוויפט וטרוויס קלסי צילום: POP BASE

הזמרת והיוצרת האמריקנית טיילור סוויפט התארסה היום (שלישי) לשחקן הפוטבול האמריקני טרוויס קלסי. 

מוקדם יותר החודש חשפה סוויפט את מועד יציאת אלבום האולפן ה-12 שלה, The Life of a Showgirl. האלבום שמורכב מ-12 שירים חדשים מיועד לצאת ב-3 באוקטובר. האמן היחיד שמופיע בגרסה הסטנדרטית של האלבום הוא סברינה קרפנטר, איתה הקליטה סוויפט את שיר הנושא של האלבום.

עטיפת האלבום, שבה נראית סוויפט טובלת במים בעודה לובדת בגד גוף מעוטר חרוזים, נחשפה במקביל לפרסום פרק חדש של הפודקאסט New Heights אותו מגישים הארוס הטרי טרוויס קלסי ואחיו ג'ייסון, בו התארחה הזמרת. בפרק המדובר סיפרה סוויפט כי עבדה על האלבום החדש בזמן החלק האירופי של סיבוב ההופעות האחרון שלה. היא אמרה עוד כי אמנם הייתה "עייפה פיזית" אך גם "נמרצת מנטלית" מהפרויקט.

