האנטיתזה של אנה וינטור: זו עורכת "ווג" החדשה

מגזין האופנה "ווג" הודיע היום (שלישי) על מינויה של עורכת ראשית חדשה, שתחליף את העורכת המיתולוגית שהחזיקה בתפקיד כמעט 40 שנה. את התפקיד תאייש קלואי מאל, שעורכת את אתר האינטרנט של המגזין ומשמשת אחת ממגישות ההסכת שלו.

מאל היא גם בתה של השחקנית קנדיס ברגן, שגילמה בסדרה "סקס והעיר הגדולה" את עורכת ווג. היא עובדה במגזין שנים רבות ונחשבת לאנטיתזה של וינטור מבחינה אישיותיות - חמה, נעימה וחברותית.

וינטור, שכבר עשורים ידועה בתספורת הקארה הקצר והזוויתי ומשקפי שמש, נחשבה לקשוחה מאד. בהשראתה כתבה הסופרת לורן וייסברגר, ששימשה עוזרת של וינטור, את הספר "השטן לובשת פראדה". הספר המדובר עובד בהמשך לסרט קולנוע מצליח בכיכובה של מריל סטריפ. לימים, בעקבות הסרט, דווח כי וינטור שינתה את יחסה לעובדיה.

על שער גליון "ווג" הראשון שערכה וינטור בנובמבר 1988 הופיעה הדוגמנית הישראלית מיכאלה ברקו. מדובר בתמונה שנחשבה מבשרת שינוי, כשלראשונה הופיע על השער שילוב של אופנה גבוהה ונמוכה, בתמונה שצולמה כאילו במקריות ברחוב.