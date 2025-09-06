ביהמ״ש בהמבורג: טענה שיעקב פרי שכר ישראלים לחטוף שני ילדים גרמנים

שמו של ראש שב"כ לשעבר עלה השבוע שוב במשפטה של כריסטינה בלוק, מסעדנית עשירה הנאשמת בחטיפת ילדיה מידי בעלה לשעבר. בסביבתו של פרי, שאינו בקו הבריאות, טוענים נחרצות: "זו הזייה"

לפני כעשרה ימים עלה לראשונה שמו של ראש שב"כ לשעבר יעקב פרי, במשפט המתנהל בעיר המבורג בגרמניה כנגד מסעדנית עשירה הנאשמת בחטיפת ילדיה מידי בעלה לשעבר במהלך סכסוך חזקה על ילדיהם המשותפים. כעת מתברר כי באחד מהמסמכים שצורפו לתיק נטען כי פרי שכר שמונה ישראלים כדי לבצע את מבצע החטיפה.

צביקה נווה, מנכ"ל חברת CGI Group לייעוץ ביטחוני, שפרי הוא נשיאה, מכחיש כל מעורבות בחטיפת ילדיה של כריסטינה בלוק. "אין לנו שום קשר לסיפור הזה, אפילו לא שמץ. אין לי מושג איך שמה של קבוצת CGI השתרבב בזה", אמר בתגובה לפניית הדר שפיגל.

כריסטינה בלוק עומדת לדין מאז אמצע יולי באשמות הכוללות חטיפת קטינים וכליאת שווא. היא נאשמת בהזמנת חטיפת ילדיה אך כופרת בכל ההאשמות. שישה אנשים נוספים הואשמו לצדה, כולל בן זוגה הנוכחי, פרשן ספורט לשעבר בשם גרהרד דלינג, ועמם ישראלי שזוהה בשם טל שוהם שהודה כי ביצע את החטיפה, אבל טען כי היה משוכנע שהוא בעצם מציל את הילדים, למען אמם.

לאחרונה עורך דינו של בעלה לשעבר של בלוק שאל בבית המשפט האם כריסטינה בלוק הייתה מודעת לכך ששבעה מיליון יורו שולמו לכאורה לקבוצת CGI עבור החטיפה. הוא גם הזכיר בדיון את נשיא החברה יעקב פרי. הרקע לכך הוא ככל הנראה מכתב של סוכן הביון הגרמני לשעבר ורנר מאוס שצורף לתיק, בו טען מאוס כי פרי הזמין שמונה ישראלים לבצע את החטיפה.

אם בלוק תורשע, היא צפויה לעונש של עד 10 שנות מאסר. בפרשה הוזכרו שני ישראלים נוספים, שהספיקו לצאת מגרמניה לפני מעצר. הם זוהו כדוד רם ברקאי וקרן טננבאום.

החטיפה התרחשה בערב השנה החדשה 2023/2024. הישראלים הפילו לכאורה את אבי הילדים, לפני שגררו את בנו ובתו ליער, חצו נחל והכניסו אותם למכונית. פיהם של הילדים נאטמו עם סרט דביק ואחד מהם נקשר. לכאורה איימו עליהם: "תהיו בשקט, אחרת נהרוג אתכם".

בלוק טענה כי חברת האבטחה פעלה מרצונה החופשי, וכי אימה, שמתה כתשעה חודשים לפני החטיפה, מימנה את המבצע שעלה ככל הנראה מאות אלפי יורו ותוכנן במשך חודשים. התיק נדון באולם בית משפט מאובטח ביותר השמור בדרך כלל למשפטי טרור, בשל אופי הדיונים, הכוללים לכאורה סוכני מודיעין ישראלים לשעבר.

פרי בן ה-81, שכיהן גם כשר בממשלה מטעם "יש עתיד", ואינו במצב בריאותי טוב מסר באמצעות מקורביו לכאן חדשות: "זו הזייה לחשוב שיעקב או החברה שבראשה עמד יהיו מעורבים באירוע מהסוג הזה. אנחנו ניתן תשובה מוסמכת ומלאה ברגע שיעקב ישוב לאיתנו".