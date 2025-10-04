פי דידי נידון ל-50 חודשי מאסר לאחר שהורשע בעבירות זנות

המשפט נתפס כהישג מסוים עבור קומבס, מאחר שזוכה מאישומי סחר בנשים וארגון פשיעה, שעלולים היו לשלוח אותו למאסר עולם
מחבר עמית הררי
פי דידי, 2019
פי דידי, 2019 צילום: גטי אימג'ס

המפיק והמוזיקאי בן ה-55 שון קומבס, שמכונה "פי דידי", נידון הלילה (בין שישי לשבת) ל־50 חודשי מאסר בבית המשפט הפדרלי במנהטן, לאחר שהורשע בחודש יולי האחרון בשתי עבירות של הסעת נשים לצורך זנות. 

העונש שנגזר נחשב קל יחסית, התביעה דרשה לא פחות מ־11 שנים ושלושה חודשים, בעוד ההגנה ביקשה עונש של עד 14 חודשים בלבד. העונש המקסימלי על האישומים היה עלול להגיע ל־20 שנות מאסר. עם זאת, המשפט נתפס כהישג מסוים עבור קומבס, מאחר שזוכה מאישומי סחר בנשים וארגון פשיעה, שעלולים היו לשלוח אותו למאסר עולם.

במהלך המשפט העידה גרושתו לשעבר, קסנדרה "קאסי" ונטורה, כי קומבס אילץ אותה לקחת חלק באירועים שכללו יחסי מין ולדבריה השפילו אותה וגרמו לה לנזק נפשי. צוות ההגנה טען מנגד כי כל יחסי המין התקיימו בהסכמה, וקומבס עצמו לא עלה להעיד.

הפרקליטות האשימה את קומבס בניהול ארגון פלילי שהתבסס על "איומים, ניצול וכפייה של נשים ואחרים סביבו כדי לספק את רצונותיו המיניים, לשמור על תדמיתו ולכסות על מעשיו". לאחר הרשעתו נחשף כי צוות ההגנה אף פנה לממשל טראמפ בניסיון לקבל חנינה נשיאותית.

קומבס, הידוע גם כ־P. Diddy, פף דדי ו־Love, היה במשך עשרות שנים אחת הדמויות הבולטות בהיפ־הופ מאז הקים את חברת התקליטים Bad Boy Records ב־1993. בשנים האחרונות תדמיתו הציבורית קרסה עם גל של תביעות אזרחיות על תקיפות מיניות. במרץ 2024 פשטו סוכנים פדרליים על בתיו בלוס אנג’לס ומיאמי, והוא נעצר כחצי שנה לאחר מכן בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו.

