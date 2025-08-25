הבמאי אורי ברבש יקבל פרס מפעל חיים בטקס פרסי אופיר

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה הכריזה היום (שני) על הענקת פרס מפעל חיים לבמאי וליוצר אורי ברבש בטקס פרסי אופיר 2025.

הטקס יתקיים בחודש הבא בסינמה סיטי גלילות בהנחיית תום יער ושירה נאור. לתחרות פרסי אופיר הוגשו השנה 88 סרטים בקטגוריות שונות: סרט עלילתי ארוך, סרט עלילתי קצר, סרט תיעודי ארוך, סרט תיעודי קצר והשנה לראשונה גם סרט אנימציה קצר.

האקדמיה אמרה על החלטתה להעניק את הפרס לברבש: "הוא הוכיח שסרטים אישיים ופליטיים, שעוסקים בנושאים מצפוניים שנויים במחלוקת יכולים להפוך להצלחות קופתיות מקומיות ובינלאומיות. ברבש עסק בסרטיו בנושאים רגישים של החברה הישראלית ויצר מהם דרמות נפיצות שזכו לתהודה עצומה".

אורי ברבש. צילום: תמה ברבש

מברבש נמסר: "אני מודה מעומק ליבי לכל היוצרים, הצלמים, השחקנים, העורכים, הגריפים, התאורנים, המפיקים והעושים במלאכת היצירה. כולנו שליחי ציבור וחובתנו בימים נוראים אלו לשמור על ערכי מגילת העצמאות, להשיב את כל החטופים ומייד ולסיים את המלחמה האומללה. יצירה מקורית, חופשית, חסרת גבולות ופשרות היא החמצן לחברה דמוקרטית. בלעדיה אנחנו נידונים לחיות בשקר עם עצמנו".

ברבש החל את דרכו בשנות ה-70 ובשנת 1984 ביים את הסרט "מאחורי הסורגים", שזכה בפרסי כינור דוד, פרס המבקרים בפסטיבל ונציה והיה מועמד לאוסקר האמריקאי בקטגוריית הסרט הזר. ברבש ביים את הסרטים "החולמים", "דרך הנשר" ו-"מלח הארץ". בסרטו "אחד משלנו". בנוסף, ברבש חתום על סדרות כמו "טירונות", "משפט קסטנר", "קו 300", "מיי פירסט סוני" ו"מילואים". ברבש הוא זוכה פרס לנדאו לשנת 2018.