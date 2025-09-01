יעקב בוחבוט, אחיו של החטוף אלקנה בוחבוט, בריאיון לכאן רשת ב: "זו שנה שלישית שילד הלך לגן בלי אבא שלו, בלי שאבא שלו מחזיר אותו הביתה. הילד עולה למיטה כל לילה עם דמעות"

"הילד כל יום מסתכל על הדלת, אבל הממשלה לא מחזירה את אבא שלו"

"זו שנה שלישית שילד הלך לגן בלי אבא שלו, בלי שאבא שלו מחזיר אותו הביתה", כך אמר הבוקר (שני) בכאן רשת ב יעקב בוחבוט, אחיו של החטוף אלקנה בוחבוט. בנו של אלקנה בוחבוט, ראם דוד, החל הבוקר ללכת לגן חובה.

יעקב בוחבוט סיפר בכאב: "אני חייב לצייר לכם סיטואציה שאני חוויתי אותה על בשרי. יום אחד, בשנה שעברה, אני הלכתי לקחת את ראם מהגן, להחזיר אותו מהגן. וכשאני לקחתי אותו, תוך כדי שאנחנו אוספים את התיק ואת הבקבוק, כמו כל אבא צעיר, כולנו אבות, יודעים בדיוק מה זה. פתאום הגננת אמרה בקול, 'הנה אבא בא'".

יעקב בוחבוט המשיך: "אתם לא ראיתם בחיים שלכם מבט כמו שאני ראיתי על הילד הזה, שהוא מסתכל על הדלת. איך הוא מסתכל על הדלת כל יום מחדש. 'הנה אבא בא'. אבא לא בא. ממשלת ישראל לא מחזירה את אבא שלו. אתם לא ראיתם בחיים שלכם מבט כמו שאני ראיתי על הילד הזה, כשהוא מסתכל על הדלת".

יעקב בוחבוט התייחס להתמודדות של ראם עם המצב ואמר: "מאוקטובר 2023, הילד הזה מלווה על ידי פסיכולוגית. והפסיכולוגית הזו עושה איתו טיפול צמוד, אחת לשבוע. בסוף ילדים בעיקר מביעים את עצמם ואת הרגשות שלהם דרך משחקים. אז הם משחקים, או שהם הולכים לטפל בחיות ביחד, ותוך כדי מקיימים שיחה.

"האם אנחנו יודעים מה עובר לילד הזה בראש? התשובה היא לא. אבל הילד הזה, אני יכול לספר לכם, אנשים לא יודעים. כשהוא עולה למיטה כל לילה, הוא עולה עם דמעות. הילד הזה התבגר ברגע. הילד הזה לא חווה את הילדות שלו".