לראות ולא להאמין: "מחבלים נעים בחופשיות בקיבוץ" - התיעוד ממסוק הקרב נחשף

גם שנתיים אחרי 7 באוקטובר, עוד תיעודים מהקיבוצים שהפכו לשדות קרב מתגלים ושופכים אור על המחדל הקשה: תיעוד מניר עוז, כפי שנראו ונשמעו מסוקי הקרב ורשת הקשר
