סיפורי המלחמה
00:17:48

"נשמיד בעצמנו את ההיסטוריה שלנו?": הדילמה הבלתי אפשרית של תושבי ניר עוז

קיבוץ ניר עוז - אחד מסמלי ההפקרה והמחדל הקשים ביותר, נמצא כבר שנתיים בדילמה: האם להרוס את הבתים ולבנות מחדש או להשאיר אותם כעדות דוממת? בימים אלה חברי הקיבוץ ומשפחות הנרצחים דנים כיצד לשמר ולהנציח את הזוועות שהתחוללו שם, ובעיקר כיצד לחזור לבתים שרופים, כשתשעה מהשכנים והחברים עדיין בשבי
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כל הכתבות