סיפורי המלחמה
קאי היה בן 10 ימים כששכב על אדן החלון וניצל מהמחבלים - איפה הוא שנתיים אחרי?

התמונה האיקונית של קאי בן ה7 חודשים על אדן חלון הממד בקיבוץ נירים הפכה לאחד מסמלי אותו היום. שנתיים אחרי, משפחת לבאן - איימי, אוריאל וקאי חוזרים עכשיו הביתה. נופר משה פרדו ליוותה אותם בביקור הראשון בקיבוץ יחד עם קצין הכבאות שהיה איתם על הקו בשעות הגורליות
