אבא אף פעם לא מוותר: אביו של תומר מזרחי ז"ל יצא לחקור את נסיבות נפילתו

סמל ראשון תומר מזרחי נפל ב-7 באוקטובר, אבל משפחתו קיבלה את הבשורה שלושה ימים לאחר מכן. אביו דוד נותר ללא מנוח והחליט שהוא יוצא לתחקיר משלו, להבין מה עבר על בנו. מהמסע הזה נולד סרט דוקומנטרי שמספר את הסיפור שהמשפחות זקוקות לו - "כספיתון זארה" – סיפור של אבא שלא ויתר
