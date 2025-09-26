סיפורי המלחמה
00:32:38

פילדלפי: הסיפור שלא סופר על הציר ששינה את ההיסטוריה של ישראל ועזה

"אין ספק שיש תחושת החמצה, כי ידענו מאיפה האיום מגיע ויכולנו למנוע אותו": חזרנו לגבול וחשפנו את המחדלים שאפשרו את טבח 7 באוקטובר
