מובל מהטנק - לעומק המנהרות בעזה: תיעוד מיום חטיפתו של נמרוד כהן

משפחתו של החייל נמרוד כהן חשפה תיעוד מרגע חטיפתו. התיעוד חושף מעט ממה שעבר עליו ברגעים הראשונים, ומשאיר למשפחתו וחבריו בעיקר סימני שאלה ופחד עצום על מה שעבר עליו מאז