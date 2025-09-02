מהדורה
00:03:25

העוקץ בנתב"ג: מציעים שירות חניה - ונוסעים לכם ברכב בזמן שאתם בחופשה

העוקץ החדש בנתב״ג: עשרות תלונות הגיעו לרשות שדות התעופה על חברות שמציעות שירותי חניה באמצעות סדרן - ומשתמשות בכלי הרכב בזמן שהבעלים בחופשה. אלא שגם השירות עצמו - לא חוקי
