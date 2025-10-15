מהדורה

העדות מתוך הרצועה על האכזריות של חמאס

עדות מיוחדת מתוך רצועת עזה: עזתי שנעצר על ידי ארגון הטרור מספר על העינויים שעבר בחקירות, ומה הסיכוי שההתנגדות לארגון תיצור מציאות חדשה בשטח?
