השמאל, בית המשפט העליון, הפיכה ורדיפה: השדים של ברזיל מתעוררים

איך הפכה ארץ הכדורגל והסמבה למדינה שהקיטוב הפוליטי קורע אותה לשניים, עם קיטוב פוליטי מהקשים בעולם? יואב זהבי חוזר להיסטוריה הקרובה של ברזיל, ולסדקים החברתיים והאידיאולוגים שעיצבו אותה והביאו לשבר הגדול שבו היא נמצאת עכשיו. שבר שהגיע לשיא עם ההרשעה של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו בניסיון הפיכה. "סיפור עולמי", מוסף מיוחד בשיתוף כאן חדשות בדיגיטל