"גאווה וכישלון": חזרה לאינתיפאדה שהשאירה דור של חיילים מבולבל וטראומתי

האינתיפאדה הראשונה פרצה בדצמבר 1987 ופתחה פרק חדש ביחסינו עם הפלסטינאים - פרק ההתקוממות האלימה, שהגיע לשיאו 36 שנים אחר כך בטבח של אוקטובר 2023. סדרה תיעודית חדשה שתעלה כאן אצלנו חוזרת לימי האינתיפאדה הראשונה כדי לחשוף ולספר מחדש את הסיפור שכולנו, כבר אז, רצינו להדחיק