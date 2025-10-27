מהדורה
00:05:23

הצעירים מתעוררים: מה מניע את מחאות דור ה-Z?

הצעירים מתעוררים: מבנגלדש ועד מדגסקר - מה מניע את מחאות דור ה-Z? איך יכול להיות שסטודנט בנפאל ועובד תחנת דלק בפרו קוראים את אותן סיסמאות ברחובות? כמה ממשלות כבר נפלו כתוצאה מהמחאות האלה, והאם יש פה גל שיכול להפיל ממשלות במדינות נוספות?
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך