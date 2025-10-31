שלושה עשורים לרצח רבין: "יש מי שרוצים להשכיח את האירוע הזה"

ביום שלישי ימלאו 30 שנה לרצח רבין. מחר בערב, לצד העצרת המרכזית לרצח, יארח היכל התרבות בתל אביב מופע מיוחד שישחזר את 24 השעות האחרונות בחייו של רבין, בכיכובן של יעל אבקסיס וקרן מור. כתבנו פגש את יעל וקרן לשיחה על 4 בנובמבר 1995, ועל מה שקרה לנו מאז