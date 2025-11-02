הרגעים הדרמטיים כשר הביטחון - ולקיחת האחריות על המחדלים: ימי רבין | פרק 1

סדרת הכתבות "ימי רבין" - לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה. עם הסיפורים של האנשים שהיו הכי קרובים אליו, והסודות שלא נחשפו עד היום. בפרק הראשון - אורן אהרוני חוזר במסע בזמן לרגעי ההחלטה הדרמטיים של רבין כשר ביטחון, וכאילו ההסיטוריה חוזרת על עצמה - לוקח אחריות על מחדל ביטחוני, ומספר על ההחלטה לשחרר שבויים ישראלים, למרות המחיר הכבד.