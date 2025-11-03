סוגרים מסעדות
00:04:57

שנתיים של משבר: המסעדנים שוויתרו על החלום - ואלה שעדיין נלחמים לשרוד

"חמש השנים האחרונות הן גיהינום": להיות מסעדן בישראל אף פעם לא היה דבר פשוט, אבל בצל הקורונה והמלחמה הפכו השנים האחרונות לקשות במיוחד, ומסעדנים רבים נאלצו לסגור את העסקים שלהם.
