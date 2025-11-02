מדוזה, מקל גבינה וג'סטין ביבר 2: חגיגות ההאלווין בעולם - והתחפושות שכבשו את הרשת
מדוזה, מקל גבינה וג'סטין ביבר: התחפושות שכבשו את חגיגות ההאלווין בעולם

מהיידי קלום לסגן הנשיא ואנס: בסוף השבוע חגגו את האלווין, ליל כל הקדושים - שכבר מזמן הפך מחג אמריקני למסיבת תחפושות בין-לאומית. אלה התחפושות המפחידות שכבשו את הרשת.
