היומן יוצא הדופן, ההודאה בטעויות - וההומור: ימי רבין | פרק 2

למרות התדמית המחוספסת, לעיתים ביישנית - יצחק רבין נהג לדבר עם אנשים בגובה העיניים, לרדת לפרטים, לקחת אחריות ולהודות בטעויות לפעמים עם לא מעט הומור. חזרנו אל כמה מהרגעים הדרמטיים והנדירים מהקדנציה הראשונה של רבין, בתחילת דרכו הפוליטית. פרק שני בפרויקט המיוחד של אורן אהרוני "ימי רבין" לציון שלושים שנה לרצח