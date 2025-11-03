תתחרה תחת דגל אחר? קרן פלס כתבה שיר לקדם אירוויזיון היווני

באירוויזיון הבא ישראל תתמודד עם אתגר מכיוון לא צפוי: שיר של קרן פלס, שעומדת מאחורי הלהיטים שהביאו אותנו לפסגת התחרות בשנתיים האחרונות - עשוי לייצג את יוון