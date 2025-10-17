מלחמת הצללים של פוטין: למה רוסיה מרוויחה כשאירופה מפחדת?

רחפנים "מסתוריים", שדות תעופה שנסגרים וכוננות מילואים באירופה, מלמדים שהמלחמה כבר לא נעצרת אי שם בערבות אוקראינה. רוסיה אמנם מקפידה להכחיש כל קשר לאירועים האחרונים שמכניסים את מערב היבשת ללחץ, אבל בצד האירופי של נאט"ו מדברים בבירור על חשודה מיידית אחת. בדקנו את הפרובוקציות של רוסיה והכוונה שמאחוריהן: לערער את הברית שרוסיה של פוטין מתעקשת לראות בה איום קיומי. "סיפור עולמי" בשיתוף כאן חדשות בדיגיטל