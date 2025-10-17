מלחמת הצללים של פוטין: למה רוסיה מרוויחה כשאירופה מפחדת?
רחפנים "מסתוריים", שדות תעופה שנסגרים וכוננות מילואים באירופה, מלמדים שהמלחמה כבר לא נעצרת אי שם בערבות אוקראינה. רוסיה אמנם מקפידה להכחיש כל קשר לאירועים האחרונים שמכניסים את מערב היבשת ללחץ, אבל בצד האירופי של נאט"ו מדברים בבירור על חשודה מיידית אחת. בדקנו את הפרובוקציות של רוסיה והכוונה שמאחוריהן: לערער את הברית שרוסיה של פוטין מתעקשת לראות בה איום קיומי. "סיפור עולמי" בשיתוף כאן חדשות בדיגיטל
00:04:09מול השער ממנו הובלו חטופים - גל פתח שוב את הכרם של סבא
מהפרידה הקשה ועד האיחוד: המסע של ארבל יהוד ואריאל קוניו
01:00:51נערת שעשועים? צוללים לעומק האלבום החדש של טיילור סוויפט
00:25:18רגע אחרי שנפצע אנושות - יואב מלייב כתב בפנקס מכתב פרידה
00:34:26שדה הקרב הממשי - והנפשי: הלוחמות שיצאו להילחם ב-7.10
מול השער ממנו הובלו חטופים, גל פאוקר פתח מחדש את הכרם של הסבא שנרצח
ארבל לא הפסיקה להיאבק למען אהובה גם לאחר שחרורה
למה טיילור סוויפט עסוקה כל כך באיבר המין של בן זוגה?
00:25:18רגע אחרי שנפצע אנושות - יואב מלייב כתב בפנקס מכתב פרידה
"אני שונאת זריחות, כי זריחה אומרת שהאויב יוצא"