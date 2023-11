מנכ"ל דיסני: החלה העבודה על "לשבור את הקרח 4"

בוב אייגר, מנכ"ל חברת וולט דיסני, הודיע היום (חמישי) כי אולפני הסרטים בראשם הוא עומד החלו בפיתוח חלק רביעי לסדרת סרטי האנימציה המצליחה. בריאיון שהעניק לתוכנית הבוקר האמריקנית Good Morning America של רשת ABC, אמר אייגר כי הבמאית ג'ניפר לי, יוצרת שני הסרטים הראשונים בסדרה, "עובדת במרץ עם אולפני האנימציה של דיסני לא על פיתוח סרט אחד - אלא על שניים".

אייגר אמר את הדברים בריאיון שקיים מפארק השעשועים "דיסנילנד הונג קונג", אליו הגיע לחנוכת האטרקציה החדשה במקום - World of Frozen. באגף החדש שנחנך נמצאות מסעדות ורחובות שנבנו בהשראת ממלכת ארנדל, בה מתרחשת עלילת הסרטים.

בחודש פברואר האחרון הכריז אייגר על סרט המשך שלישי לסדרת הסרטים המצליחה. בישיבת משקיעים שהתקיימה זמן קצר לאחר פרסום נתוני החברה ברבעון האחרון של 2022, הכריז אייגר גם על סרט חמישי בסדרת סרטי "צעצוע של סיפור" ועל סרט המשך ראשון ל"זוטרופוליס".

"לשבור את הקרח" ו"לשבור את הקרח 2" הם שניים מסרטי האנימציה המצליחים בכל הזמנים. הסרט הראשון שיצא בנובמבר 2013 הכניס 1.33 מיליארד דולר בקופות וממשיכו משנת 2019 הניב 1.45 מיליארד דולר. מלבד ההצלחה הקופתית, הסרטים הביאו לתעשיית הבידור שירים כמו Let It Go ו-Do You Want to Build a Snowman? ואפילו מחזמר בברודוויי.