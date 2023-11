עדן חסון וטיילור סוויפט המושמעים ביותר בספוטיפיי ב-2023

שירות הזרמת המוזיקה "ספוטיפיי" פרסם היום (רביעי) את נתוני ההשמעות בפלטפורמה הדיגיטלית בישראל ובעולם לשנת 2023. על פי נתוני החברה, האמן המושמע ביותר בישראל לשנה זו הוא עדן חסון - זו שנה שנייה ברציפות. השיר המושמע ביותר בישראל הוא "אהבה חולה" של פאר טסי והאלבום המושמע ביותר הוא "לירז" של סטטיק. ההסכת "חיות כיס" של תאגיד השידור הישראלי ניצב חמישי בדירוג ההסכתים המואזנים בישראל.

על פי נתוני החברה, בשנת 2023 חלה בישראל העדפה ברורה לאמנים מקומיים עם עלייה של 30% בצריכת מוזיקה ישראלית. תשעה מתוך עשרת השירים המואזנים ביותר בישראל הם של אמנים ישראלים, שמונה מתוך עשרת האמנים המואזנים ביותר הם ישראלים. בנוסף, עשרת האלבומים המושמעים בישראל הם של אמנים מקומיים.

ומה בעולם? טיילור סוויפט הדיחה את באד באני מראש דירוג האמנים המושמעים ביותר בעולם, אחרי ששהה שם שלוש שנים ברציפות. עם זאת, אלבומו Ti Sin Verano Un הוא המושמע ביותר זו שנה שנייה ברציפות. השיר המושמע ביותר הוא Flowers של מיילי סיירוס, שאחריה ניצבים Kill Bill של סיזה ו-As It Was של הארי סטיילס.

סיכום נתוני 2023 של ספוטיפיי בארץ ובעולם

האמנים המושמעים ביותר בישראל:

1. עדן חסון

2. איל גולן

3. עומר אדם

4. טונה

5. טיילור סוויפט

6. אושר כהן

7. רביד פלוטניק

8. פאר טסי

9. אודיה

10. דה וויקנד

השירים המושמעים ביותר בישראל:

1. פאר טסי - אהבה חולה

2. מיילי סיירוס - Flowers

3. טונה - סהרה Live

4. סטטיק - רונדלים

5. בניה ברבי - קרן שמש

6. נועה קירל - Unicorn

7. עדן חסון - עד שתבואי אליי

8. טונה - היי בייב

9. אושר כהן - אני פה

10. אושר כהן - אהבה

האלבומים המושמעים ביותר בישראל:

1. סטטיק - לירז

2. פאר טסי - רדיו שטח

3. טונה - מזרח פרוע

4. איל גולן - 2023

5. עומר אדם - סוף העולם

6. עדן חסון - אלבום 2

7. בניה ברבי - קרן שמש

8. טונה - טונהפארק

9. יסמין מועלם - אין עולם

10. פול טראנק - ממוטה

הפודקאסטים המושמעים ביותר בישראל:

1. אחד ביום

2. תחוּשת בּטן

3. חושבים טוב

4. פסיכולוגיה, מדיטציות & NLP

5. חיות כיס Hayot Kiss

6. השקעות לעצלנים - פודקאסט על כסף, השקעות והחיים עצמם

7. המוג׳ו של בן בן ברוך

8. חור בהשכלה

9. התשובה עם דורון פישלר Hatshuva With Doron Fishler

10. The Joe Rogan Experience

האמנים המושמעים ביותר בעולם:

1. טיילור סוויפט

2. באד באני

3. דה וויקנד

4. דרייק

5. פסו פלומה

6. פייד

7. טראוויס סקוט

8. SZA

9. קארול ג׳י

10. לאנה דל ריי

השירים המושמעים ביותר בעולם:

1. Flowers - מיילי סיירוס

2. Kill Bill - סיזה

3. As It Was - הארי סטיילס

4. Seven - ג׳ונג קוק (עם לאטו)

5. Ella Baila Sola - אסלבון ארמנדו

6. Cruel Summer - טיילור סוויפט

7. Creepin - מטרו בומין (עם דה וויקנד ו-21 סבאג')

8. Calm Down - רמה (עם סלינה גומז)

9. Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - ביזאראפ (עם שאקירה)

10. Anti-Hero - טיילור סוויפט

האלבומים המושמעים ביותר בעולם:

1. באד באני - Un Verano Sin Ti

2. טיילור סוויפט - Midnights

3. סיזה - SOS

4. דה וויקנד - Starboy

5. קרול ג׳י - MAÑANA SERÁ BONITO

6. מורגן וואלן - One Thing At A Time

7. טיילור סוויפט - Lover

8. מטרו בומין - HEROES & VILLAINS

9. פסו פלומה - GÉNESIS

10. הארי סטיילס - Harry's House