לא שכחו אותו: מקולי קאלקין קיבל כוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד

33 שנים מאז שכיכב בסרט "שכחו אותי בבית", השחקן האמריקני מקולי קאלקין קיבל אמש (שישי) כוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד. בטקס החגיגי נשאה דברים השחקנית קתרין אוהרה, שגילמה את אמו בסרט הקאלט שבו פרץ לתודעה.

"הסיבה שמשפחות בכל העולם לא יכולות להעביר שנה אחת מבלי לצפות ולאהוב את הסרט הזה היא מקולי קאלקין", אמרה אוהרה בטקס. "אני יודעת שעבדת ממש קשה, אבל גרמת למשחק להיראות כמו הדבר הכי טבעי בעולם. הבאת איתך את חוש ההומור המתוק שלך, וזה סימן לאינטליגנציה אצל ילד וכלי הישרדות לחיים בכל גיל".

Catherine O'Hara honors Macaulay Culkin at his Walk of Fame ceremony: "Thank you for including me, your fake mom who left you home alone not once, but twice, to share in this happy occasion. I'm so proud of you." https://t.co/J2wXNVfbTv pic.twitter.com/wnwq9QerQu