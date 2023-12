המוזיקאי הבריטי דני ליין הלך לעולמו בגיל 79

המוזיקאי הבריטי דני ליין, ממייסדי הלהקות "המודי בלוז" ו"ווינגס", הלך לעולמו והוא בן 79 במותו. כך הודיעה הערב (שלישי) אשתו, אליזבת. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות כתבה כי ליין התמודד עם "מחלת ריאות אגרסיבית ולא צפויה".

ליין היה הסולן הראשון של להקת הרוק הבריטית "המודי בלוז" בשנים 1964 עד 1966. הוא ביצע את להיטה הראשון Go Now ששוחרר בנובמבר 1964 והיה גרסת כיסוי לשיר של בסי בנקס. בשנת 1971 נמנה על מייסדי להקת "ווינגס" לצד פול מקרטני ואשתו לינדה מקרטני. ליין היה חבר בלהקה עד פירוקה בשנת 1981, והיה שותף להקלטת להיטים רבים בהם Live and Let Die ו-Band on the Run.

"אני מאוד עצוב לשמוע שחבר הלהקה שלי לשעבר, דני ליין, הלך לעולמו", ספד לו הלילה מקרטני באינסטגרם. "יש לי המון זיכרונות טובים מהתקופה שלי עם דני, עוד מהימים הראשונים שבהם 'הביטלס' יצאו לסיבובי הופעות יחד עם 'המודי בלוז'. דני הצטרף ל'ווינגס' בתחילתה. הוא היה סולן ונגן גיטרה מצוין".

הפוסט שפרסם מקרטני באינסטגרם, הלילה (צילום מסך)

"לדני היה כישרון גדול וחוש הומור משובח", הוסיף מקרטני, "והוא תמיד היה מוכן לעזור לאנשים אחרים. הוא יחסר לכל מעריציו וייזכר בחיבה רבה על ידי חבריו. אני שולח את תנחומי ואיחולים לאשתו, אליזבת ולמשפחתו. שלום ואהבה דני. היה תענוג להכיר אותך. כולנו הולכים להתגעגע אליך".

במקביל לעבודתו ב"ווינגס" שחרר ליין שלושה אלבומי סולו. עם פירוק הלהקה שחררה תשעה אלבומים נוספים, האחרון שבהם The Blue Musician שוחרר ב-2008.

ליין הניח חמישה ילדים, שניים מנישואיו הראשונים ושלושה ממערכות יחסים נוספות. בחודש יוני האחרון התחתן והתגורר מאז עם אשתו בפלורידה.