גלובוס הזהב 2024: "ברבי" ו"יורשים" מובילים את רשימת המועמדים

ארבעה שבועות לפני שיתקיים בפעם ה-81, היום (שני) הכריז איגוד הכתבים הזרים של הוליווד על המועמדים לטקס פרסי גלובוס הזהב. "ברבי", סרטה של הבמאית גרטה גרוויג מוביל את רשימת המועמדים בתחום הקולנוע עם תשע מועמדויות. בגזרת פרסי הטלוויזיה, סדרת הדרמה "יורשים" של רשת HBO מובילה אף היא עם תשע מועמדויות.

עוד בולטים ברשימת המועמדים - הסרט "אופנהיימר" של כריסטופר נולאן עם שמונה מועמדויות. "מסכנים שכאלה" של יורגוס לנתימוס ו"רוצחי פרח הירח" של מרטין סקורסזה קיבלו שבע מועמדויות כל אחד.

בחודש ספטמבר האחרון דווח על יצירת שתי קטגוריות חדשות בטקס - פרס להישג קולנועי קופתי ופרס להופעת הסטנד-אפ הטלוויזיונית הטובה ביותר. כך לדוגמה קיבלה הזמרת טיילור סוויפט מועמדות על סרטה המדובר Taylor Swift: The Eras Tour וכן הקומיקאי כריס רוק על מופע הסטנדאפ "כריס רוק: זעם סלקטיבי".

טקס הפרסים יתקיים ב-7 בינואר במלון בוורלי הילטון בבוורלי הילס. כמדי שנה, הטקס יועבר בשידור חי גם ב-yes.

רשימת המועמדים בתחום הקולנוע

הסרט הטוב ביותר - דרמה

"אנטומיה של נפילה"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"חיים שלמים"

"אזור העניין"

הסרט הטוב ביותר - קומדיה או מחזמר

"אייר"

"בדייה אמריקנית"

"ברבי"

"נשארים לחג"

"הצצה ליחסים"

"מסכנים שכאלה"

הבימוי הטוב ביותר

בראדלי קופר - "המאסטרו"

גרטה גרוויג - "ברבי"

יורגוס לנטימוס - "מסכנים שכאלה"

כריסטופר נולאן - "אופנהיימר"

מרטין סקורסזה - "רוצחי פרח הירח"

סלין סונג - "חיים שלמים"

התסריט הטוב ביותר

"ברבי"

"מסכנים שכאלה"

"אופנהיימר"

"רוצחי פרח הירח"

"חיים שלמים"

"אנטומיה של נפילה"

השחקנית הטובה ביותר - דרמה

אנט בנינג - "ניאד"

לילי גלדסטון - "רוצחי פרח הירח"

סנדרה הולר - "אנטומיה של נפילה"

גרטה לי - "חיים שלמים"

קארי מאליגן - "המאסטרו"

קיילי ספאני - "פריסילה"

השחקן הטוב ביותר - דרמה

בראדלי קופר - "המאסטרו"

לאונרדו דיקפריו - "רוצחי פרח הירח"

בארי קיוגן - "סלטברן"

קיליאן מרפי - "אופנהיימר"

אנדרו סקוט - "כולנו זרים"

השחקנית הטובה ביותר - קומדיה או מיוזיקל

פנטזיה ברינו - "הצבע ארגמן"

ג'ניפר לורנס - "לא לוקחים קשה"

נטלי פורטמן - "הצצה ליחסים"

אלמה פויסטי - "Fallen Leaves"

מרגו רובי - "ברבי"

אמה סטון - "מסכנים שכאלה"

השחקן הטוב ביותר - קומדיה או מיוזיקל

ניקולס קייג' - "האיש מהחלומות"

טימותי שאלאמה - "וונקה"

מאט דיימון - "אייר"

פול ג'יאמטי - "נשארים לחג"

חואקין פיניקס - "בו מפחד"

ג'פרי רייט - "בדייה אמריקנית"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אמילי בלאנט - "אופנהיימר"

דניאל ברוקס - "הצבע ארגמן"

ג'ודי פוסטר - "ניאד"

ג'וליאן מור - "הצצה ליחסים"

רוזמונד פייק - "סלטברן"

דאווין ג'וי רנדולף - "נשארים לחג"

שחקן המשנה הטוב ביותר

ווילם דפו - "מסכנים שכאלה"

רוברט דה נירו - "רוצחי פרח הירח"

רוברט דאוני ג'וניור - "אופנהיימר"

ראיין גוסלינג - "ברבי"

צ'ארלס מלטון - "הצצה ליחסים"

מארק רפאלו - "מסכנים שכאלה"

הסרט הזר הטוב ביותר

"אנטומיה של נפילה" (צרפת)

"עלים נושרים" (פינלנד)

"קפיטאנו" (איטליה)

"חיים שלמים" (ארצות הברית)

"אחוות השלג" (ספרד)

"אזור העניין" (בריטניה)

סרט האנימציה הטוב ביותר

"הנער והאנפה"

"אלמנטלי"

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

"האחים סופר מריו: הסרט"

"סוזומה"

"המשאלה"

הפסקול הטוב ביותר

ג'רסקין פנדריקס - "מסכנים שכאלה"

לודוויג גורנסון - "אופנהיימר"

ג'ו היסאישי - "הנער והאנפה"

מיקה לוי - "אזור העניין"

דניאל פמברטון - "ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

רובי רוברטסון - "רוצחי פרח הירח"

השיר המקורי הטוב ביותר

"Addicted to Romance" - ברוס ספרינגסטין ("היא באה אליי")

"Dance The Night" - קרוליין איילין, דואה ליפה, מארק רונסון ואנדרו ווייאט ("ברבי")

"I'm Just Ken" - מארק רונסון ואנדרו ווייאט ("ברבי")

"Peaches" - ג'ק בלאק, אהרון הורבאת', מייקל ג'לניק, אריק אוזמונד וג'ון ספייקר ("האחים סופר מריו: הסרט")

"Road to Freedom" - לני קרביץ ("רסטין")

"?What Was I Made For" - בילי אייליש ופיניאס ("ברבי")

רשימת המועמדים בתחום הטלוויזיה

סדרת הדרמה הטובה ביותר

"1923"

"הכתר"

"הדיפלומטית"

"האחרונים מבינינו"

"תוכנית הבוקר"

"יורשים"

השחקנית הטובה ביותר - דרמה

הלן מירן - "1923"

בלה רמזי - "האחרונים מבינינו"

קרי ראסל - "הדיפלומטית"

שרה סנוק - "יורשים"

אימלדה סטונטון - "הכתר"

אמה סטון, "הקללה"

השחקן הטוב ביותר - דרמה

בריאן קוקס - "יורשים"

קירן קאלקין - "יורשים"

גארי אולדמן - "סוסים איטיים"

פדרו פסקל - "האחרונים מבינינו"

ג'רמי סטרונג - "יורשים"

דומיניק ווסט - "הכתר"

הסדרה הקומית או המוזיקלית הטובה ביותר

"בית הספר היסודי אבוט"

"בארי"

"הדוב"

"חבר מושבעים"

"רק רוצחים בבניין"

"טד לאסו"

השחקנית הטובה ביותר - קומדיה

רייצ'ל ברוסנהאן - "גברת מייזל המופלאה"

קווינטה ברונסון - "בית הספר היסודי אבוט"

איו אדבירי - "הדוב"

סלינה גומז - "רק רוצחים בבניין"

אל פנינג - "קתרינה"

נטשה ליון - "פוקר פייס"

השחקן הטוב ביותר - קומדיה

ביל היידר - "בארי"

סטיב מרטין - "רק רוצחים בבניין"

ג'ייסון סיגל - "שרינקינג"

מרטין שורט - "רק רוצחים בבניין"

ג'ייסון סודייקיס - "טד לאסו"

ג'רמי אלן ווייט - "הדוב"

המיני סדרה הטובה ביותר

"כל האור שאיננו רואים"

"עצבים"

"דייזי ג'ונס והשישה"

"פארגו"

"שותפים למסע"

"שיעורים בכימיה"

השחקנית הראשית הטובה ביותר - מיני סדרה

ריילי קיאו - "דייזי ג'ונס והשישה"

ברי לארסון - "שיעורים בכימיה"

אליזבת' אולסן - "אהבה ומוות"

ג'ונו טמפל - "פארגו"

רייצ'ל וייס - "תאומות המריבה"

אלי וונג - "עצבים"

השחקן הראשי הטוב ביותר - מיני סדרה

מאט בומר - "שותפים למסע"

סם קלאפלין - "דייזי ג'ונס והשישה"

וודי הרלסון - "שרברבי הבית הלבן"

דיוויד אוילאו - "אנשי חוק: באס ריבס"

ג'ון האם - "פארגו"

סטיבן יאון - "עצבים"

שחקנית המשנה הטובה ביותר - מיני סדרה

אליזבה דביקי - "הכתר"

אבי אליו - "הדוב"

כריסטינה ריצ'י - "הצהובות"

ג'יי סמית'-קמרון - "יורשים"

מריל סטריפ - "רק רוצחים בבניין"

האנה וודינגהאם - "טד לאסו"

שחקן המשנה הטוב ביותר - מיני סדרה

בילי קרודופ - "תוכנית הבוקר"

מת'יו מקפדיין - "יורשים"

ג'יימס מרסדן - "חבר המושבעים"

אבון מוס-בכרך - "הדוב"

אלן ראק - "יורשים"

אלכסנדר סקארסגארד - "יורשים"

מופע הסטנד-אפ הטוב ביותר

ריקי ג'רווייס - Ricky Gervais: Armageddon

טרבור נואה - Trevor Noah: Where Was I

כריס רוק - Chris Rock: Selective Outrage

איימי שומר - Amy Schumer: Emergency Contact

שרה סילברמן - Sarah Silverman: Someone You Love

וונדה סייקס - Wanda Sykes: I’m an Entertainer