אכזבה בהוליווד: "שבע ברכות" לא יתמודד בטקס פרסי האוסקר

הסרט הישראלי "שבע ברכות", של הבמאית איילת מנחמי, לא יתמודד בטקס פרסי האוסקר הקרוב. כך עולה מרשימת 15 המתמודדים המקוצרת בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, שפרסמה הלילה (חמישי) האקדמיה האמריקנית לקולנוע. לקטגוריה המדוברת הוגשו סרטים מ-88 מדינות.

15 הסרטים שעברו את הסינון הם: הסרט הארמני Amerikatsi, הסרט The Monk and the Gun מבהוטאן, הסרט הדני The Promised Land, הסרט הפיני Fallen Leaves, הסרט הצרפתי The Taste of Things, הסרט הגרמני The Teachers' Lounge, הסרט Godland מאיסלנד, הסרט האיטלקי Io Capitano, הסרט Perfect Days מיפן, הסרט המקסיקני Totem, הסרט The Mother of All Lies ממרוקו, הסרט הספרדי Society of the Snow, הסרט Four Daughters מתוניסיה, 20 Days in Mariupol מאוקראינה והסרט הבריטי The Zone of Interest.

לפני שלושה חודשים זכה הסרט, אותו כתבו אלינור סלע וריימונד אמסלם, בעשרה פרסי אופיר בראשם לסרט הטוב ביותר, הבימוי הטוב ביותר, השחקנית הראשית הטובה ביותר שהוענק לאמסלם ופרס שחקנית המשנה הטובה ביותר שהוענק לתיקי דיין.

ישראל הייתה מועמדת עשרה פעמים לפרס אוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר – ולא זכתה מעולם. הפעם האחרונה הייתה בשנת 2012 עם "הערת שוליים" של הבמאי יוסף סידר.

רשימת המועמדים הסופית בקטגורייה זו שתכיל חמישה סרטים בלבד, תפורסם עם המועמדים הסופיים ביתר הקטגוריות ב-23 בינואר 2024. טקס פרסי האוסקר ה-96 יתקיים ב-10 במרץ בתיאטרון דולבי בהוליווד.