כוכב "סטארסקי והאץ'", דייוויד סול, הלך לעולמו בגיל 80

השחקן והזמר האמריקני-בריטי דייוויד סול, כוכב סדרת הטלוויזיה "סטארסקי והאץ'", הלך לעולמו אתמול והוא בן 80 במותו. כך מסרה הערב (שישי) אשתו, הלן. לדבריה, סול מת "בתום מאבק אמיץ על חייו לצד משפחתו האוהבת".

סול, יליד 1943, נולד בשיקגו. בשנות ה-60 החל להופיע בתוכנית "המופע של מרב גריפין", ובהמשך התארח בתוכניות "פליפר", "מסע בין כוכבים", Here Come the Brides ו-Owen Marshall: Counselor at Law. בנוסף שיחק בסרט "הארי המזוהם: כוח המגנום".

את פריצתו הבינלאומית עשה בשנת 1975 כשגילם את דמותו של הבלש קנת' "האץ'" האצ'ינסון לצד השחקן פול מייקל גלייזר, בסדרת האקשן האמריקנית "סטארסקי והאץ'". הסדרה שודרה במשך ארבע עונות עד 1979, גם בערוץ הראשון.

דייוויד סול (משמאל) עם פול מייקל גלייזר, מתוך "סטארסקי והאץ'" (צילום: גטי אימג'ס)

מאז התארח סול בסדרות המצליחות "אני חולם על ג'יני", "מקמילן ואשתו" ו"הכול נשאר במשפחה". באמצע שנות ה-70 החל לעסוק במוזיקה ושחרר שני אלבומים, מהם הצליחו השירים Don't Give Up on Us ו-Silver Lady. בשנות ה-90 השתקע בלונדון והחל לשחק בתיאטראות הווסט-אנד. בשנת 2004 התארח עם גלייזר בחידוש הקולנועי של "סטארסקי והאץ'", בו כיכבו בן סטילר ואוון ווילסון. באותה שנה קיבל אזרחות בריטית.

סול הניח את אשתו החמישית, הלן, חמישה בנים ובת אחת.