"אל תוותרו!": זוכת האוסקר במסר מחזק לקהילה הגאה

אזהרת ספוילר: השחקנית זוכת האוסקר שרליז ת'רון התארחה אמש (שישי) בפרק פתיחת העונה ה-16 של תוכנית הריאליטי "המרוץ לדראג של רופול". ת'רון ששימשה כשופטת אורחת בפרק, אמרה למתמודדות כי התפשטות המאמצים לרסן את הזכויות של אמני דראג בארצות הברית נובעת מפחד ובורות.

"בהתחשב באקלים במדינה שלנו כרגע, יש הרבה אנרגיה שמופנית כלפי הקהילה שלכן", אמרה ת'רון למתמודדות. "אני באמת מאמינה שכל זה מגיע ממקום של פחד. היופי במה שהקהילה שלכן מביאה והאמת במה שאתן מייצגות יתגלה. אל תוותרו!".

בהמשך התארחה ת'רון בפרק חדש של הסדרה הנלווית לתוכנית, "רופול: הכול בחוץ" (Untucked), שם דיברה על תפקידה כאימא לשתי בנות, אחת מהן טרנסג'נדרית. "אני רוצה שהן יגדלו בעולם שבו הן יודעות מה זה אומר לקבל את השונה, לאהוב אותו ולא לפחד ממנו. זה התפקיד שלי כאימא".

