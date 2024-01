אחרי שלוש שנים: אריאנה גרנדה תשחרר השבוע סינגל חדש

הזמרת האמריקנית אריאנה גרנדה הכריזה היום (ראשון) כי הסינגל הראשון מתוך אלבום האולפן השביעי שלה ישוחרר ביום שישי הקרוב. על פי הפוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, עולה כי שמו של הסינגל הוא ?Yes, And שמזכיר מעט את סינגל הבכורה של אלבומה החמישי Thank U, Next.

בשלוש השנים שעברו מאז ששחררה את אלבומה השישי Positions שימשה גרנדה אמן אורח בסינגלים של זמרים אחרים, בהם Save Your Tears ו-Die for You של דה ויקנד. מאז יוני 2022 היא השתתפה בצילומי סרט הפנטזיה המוזיקלי "מרשעת", שמבוסס על המחזמר Wicked וחלקו הראשון מתוכנן להגיע לקולנוע בנובמבר השנה.

אריאנה גרנדה בטקס פרסי הגראמי של 2020 (צילום: אי-פי)

בקיץ האחרון דווח כי גרנדה עזבה את מנהלה האישי בעשור האחרון, המפיק היהודי סקוטר בראון. בחודש שעבר דווח כי עברה גרנדה לניהולו של המפיק ברנדון קריד וחברת Good World Management שבבעלותו.

גרנדה בת ה-30, אחת הזמרות המצליחות בתעשיית המוזיקה, מכרה יותר מ-90 מיליון אלבומים ברחבי העולם. היא זכתה בחמישה פרסי VMA ובשני פרסי גראמי - לאלבום הפופ הטוב ביותר Sweetener ולביצוע הפופ הטוב ביותר של צמד או הרכב על Rain On Me שהקליטה עם ליידי גאגא.