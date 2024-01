בשל ציוציו האנטישמיים: קריאה להחרים את השחקן ג'ון קיוזאק

הארגון האמריקני StopAntisemitism קוראים להחרים את השחקן והמפיק האמריקני ג'ון קיוזאק, שמרבה שתף מאז 7 באוקטובר ציוצים בגנות ישראל בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר) אחריו עוקבים יותר מ-1.8 מיליון משתמשים. הבוקר (שני) כינה הארגון את קיוזאק "האנטישמי השבועי" לאחר ש"הכחיש את מקרי האונס ההמוניים של 7 באוקטובר, כינה את חמאס 'ארגון צדקה' וטוען בטירופו כי חמאס מומן על ידי ממשלת ישראל".

Our ‘Antisemite of the Week’ @johncusack has:



👉🏼 denied the mass rapes of 10/7

👉🏼 called Hamas a “charitable organization”

👉🏼 insanely claimed “Hamas was financed by the Israeli government”



Why is @APAagency repping this bigot?



More on Cusack with all archives and posts here:… pic.twitter.com/4HkiEIp8AL