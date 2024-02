קארל וות'רס, כוכב סרטי "רוקי", הלך לעולמו בגיל 76

השחקן האמריקני קארל וות'רס, שגילם את דמותו של אפולו קריד בסדרת סרטי "רוקי", הלך אתמול לעולמו והוא בן 76 במותו, כך דיווח הערב (שישי) מגזין "וראייטי". בהודעה שמסרה משפחתו נמסר כי וות'רס "מת בשלווה בשנתו ביום חמישי. הוא היה אח, אבא, סבא, שותף וחבר אהוב".

השחקן ארנולד שוורצנגר, שכיכב לצד וות'רס בסרט "הטורף", ספד לו בפוסט שפרסם ב-X. "קארל וות'רס תמיד יהיה אגדה", כתב שוורצנגר. "ספורטאי יוצא דופן, שחקן פנטסטי ואדם נהדר. לא יכולנו לעשות את 'הטורף' בלעדיו".

Carl Weathers will always be a legend. An extraordinary athlete, a fantastic actor, and a great person. We couldn’t have made Predator without him. And we certainly wouldn’t have had such a wonderful time making it. pic.twitter.com/q4CWVVeyTK