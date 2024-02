מדוע פוטר שחקן סרבי-רוסי שלוהק לסדרה "הלוטוס הלבן"?

רשת הכבלים האמריקנית HBO ניתקה את קשריה אם מילוש ביקוביץ', שחקן סרבי-רוסי שלוהק לאחרונה לעונה השלישית של הסדרה "הלוטוס הלבן". כך דיווח הלילה (שבת) אתר החדשות האמריקני "דדליין".

"היה לי הכבוד להיות חלק מ'הלוטוס הלבן', סדרת טלוויזיה שאני מעריך מאוד עם קולגות שאני מכבד מאוד", כתב הלילה ביקוביץ' בפוסט ארוך שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו. "עם זאת, השתתפותי בסדרה אינה אפשרית מסיבות שמעבר לתחום האמנות, ואני לא אכנע לשום נרטיב שמבקש לפגוע באמינותי".

המהלך המדובר מגיע יותר משבוע לאחר שמשרד החוץ של אוקראינה גינה את החלטת HBO ללהק את ביקוביץ' לסדרה המצליחה. "האם זה בסדר מבחינתכם לעבוד עם אדם שתומך ברצח עם והפרת החוק הבינלאומי?", נכתב בסרטון שפרסם המשרד והופנה ל-HBO.

ביקוביץ' הוצג בסרטון כתומך בפלישה הרוסית לאוקראינה במרץ 2022. בין היתר הוא תועד בו מקבל מדליית כבוד מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ב-2018 ונאמר בו כי עבד בעבר עם הבמאי הרוסי ניקיטה מיכאלקוב, יקיר הממסד הרוסי ומתומכי הפלישה הרוסית לאוקראינה. "אם זה הצד האפל של הקומדיה, אז רשת HBO עשתה את זה ממש טוב", נאמר בסרטון.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp