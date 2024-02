ממיילי סיירוס עד טיילור סוויפט: הנשים כבשו את טקס פרסי הגראמי 2024

בלוס אנג'לס יצא לדרך הלילה (שני) טקס פרסי הגראמי ה-66. הראפרית סיזה, שהובילה את רשימת המועמדים עם תשע מועמדויות קטפה עד כה שלושה פרסים. בילי אייליש זכתה בשני פרסים, בראשם לשיר השנה על What Was I Made For מתוך פסקול הסרט "ברבי". מיילי סיירוס זכתה בפרס גראמי ראשון בקריירה, לביצוע סולו הפופ הטוב ביותר על Flowers.

Miley Cyrus wins Best Pop Solo Performance at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/2hhuOSkp53 — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

טיילור סוויפט זכתה בפרס לאלבום הפופ הווקאלי הטוב ביותר על Midnights. סוויפט ניצלה את נאום הזכייה בפרס כדי להכריז על אלבום האולפן הבא שלה The Tortured Poet’s Department, שייצא ב-19 באפריל. בהמשך הלילה שברה סוויפט את הרשת כשפוסט שפרסמה באינסטגרם ובו עטיפת האלבום שבדרך, צבר יותר מ-2.2 מיליון לייקים בחמש דקות.

Taylor Swift wins her 13th Grammy Award for Best Pop Vocal Album at the 16th Annual #Grammys pic.twitter.com/u2tHGRLn0w — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

את הטקס פתחה הזמרת דואה ליפה בביצוע לשירים Dance The Night, Training Season ו-Houdini. מייד אחריה טרייסי צ'פמן וזמר הקאנטרי לוק קומבס ביצעו יחד את Fast Car. עוד הופיעו בטקס סיזה עם Kill Bill ו-Snooze, בילי אייליש עם What Was I Made For, מיילי סיירוס עם Flowers ואוליביה רודריגו עם Vampire. סטיבי וונדר חלק כבוד לטוני בנט, אופרה ווינפרי ופנטזיה ברינו לטינה טרנר ואנני לנוקס לשינייד או'קונור. את ההופעה שלה חתמה לנוקס במילים - "אומנים למען הפסקת אש, שלום בעולם".

Annie Lennox at the #Grammys: "Artists for ceasefire. Peace in the world." pic.twitter.com/bF8R5n2zLA — Variety (@Variety) February 5, 2024

מנכ"ל האקדמיה להקלטה, הארווי מייסון ג'וניור, ציין את הטבח בפסטיבל המוזיקה נובה, בנאום שכותרתו "הכוח המאחד של המוזיקה". את הנאום ליוותה רביעיית כלי מיתר שהורכבה מנגנים ישראלים ופלסטינים. ראוי לציין גם את כוכבת הטיקטוק היהודייה-אמריקנית מונטנה טאקר שהגיעה אל הטקס כשאת מחוך השמלה שלה מעטר "עיטור החופש" הצהוב ועליו הכיתוב Bring Them Home. טאקר קיימה ביקור הזדהות בישראל בחודש דצמבר האחרון.

מונטנה טאקר בטקס פרסי הגראמי, הלילה (צילום: גטי אימג'ס)

בטקס המקדים, גברה הזמרת האוסטרלית קיילי מינוג על המפיק המוזיקלי הישראלי ג'וני גולדשטיין וזכתה בפרס גראמי שני בקריירה בקטגוריית "שיר הפופ-דאנס של השנה" עם Padam Padam. ג'וני מיטשל, שהופיעה בפעם הראשונה בטקס עם Both Sides Now, זכתה בפרס לאלבום הפולק של השנה על Joni Mitchell At Newport. בנוסף, מישל אובמה זכתה בגראמי על קריינות הספר The Light We Carry.

טקס פרסי הגראמי הערוך והמתורגם ישודר הערב (שני) ב-21:00 בערוץ yes TV DRAMA ב-yes וב-STING פלוס.

הזוכים בפרסים שחולקו במשדר המרכזי

הקלטת השנה -

אלבום השנה -

שיר השנה - "What Was I Made For?", בילי אייליש

תגלית השנה -

אלבום הפופ הווקאלי הטוב ביותר - "Midnights", טיילור סוויפט

ביצוע סולו הפופ הטוב ביותר - "Flowers", מיילי סיירוס

שיר ה-R&B הטוב ביותר - "Snooze", סיזה

אלבום הקאנטרי הטוב ביותר - Bell Bottom Country, לייני וילסון

אלבום המוזיקה האורבנית הטוב ביותר - "Mañana Será Bonito", קרול ג'י

פרס ההשפעה העולמית על שם ד"ר דרה - ג'יי-זי

זוכים בקטגוריות בולטות שחולקו לפני הטקס

מפיק השנה (לא קלאסי) - ג'ק אנטונוף

פזמונאי השנה (לא קלאסי) - ת'רון תומאס

ביצוע הפופ הטוב ביותר של צמד/להקה - "Ghost in the Machine", סיזה ופיבי ברידג'רס

הקלטת הדאנס-פופ הטובה ביותר - "Padam Padam", קיילי מינוג

אלבום הרוק הטוב ביותר - "This Is Why", פאראמור

שיר הרוק הטוב ביותר - "Not Strong Enough", בויג'יניוס

אלבום ה-R&B הטוב ביותר - "Jaguar II", ויקטוריה מונה

אלבום ה-R&B המתקדם הטוב ביותר - "SOS", סיזה

אלבום הראפ הטוב ביותר - "Michael", קילר מייק

שיר הקאנטרי הטוב ביותר - "White Horse", כריס סטייפלטון

אלבום הפולק הטוב ביותר - Joni Mitchell At Newport (Live), ג'וני מיטשל

הקלטה של ספר אודיו - "The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times", מישל אובמה

אלבום אוסף הפסקול למדיה החזותית הטוב ביותר - פסקול הסרט "ברבי"

הפסקול הטוב ביותר למדיה חזותית - "אופנהיימר", לודוויג גורנסון

השיר הטוב ביותר שנכתב למדיה חזותית - "What Was I Made For?", בילי אייליש

הווידאו קליפ הטוב ביותר - "I'm Only Sleeping", הביטלס

הסרט המוזיקלי הטוב ביותר - " דייוויד בואי: Moonage Daydream", דייוויד בואי

איש השנה של MusiCares - ג'ון בון ג'ובי

פרס ההשפעה העולמית - מריה קארי ולני קרביץ