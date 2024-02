נחשפו כוכבי הגרסה הקולנועית החדשה של "ארבעת המופלאים"

אולפני "מארוול" חשפו הערב (רביעי) את זהות השחקנים שלוהקו לגרסה הקולנועית החדשה של "ארבעת המופלאים". בסרט שמיועד להגיע אל בתי הקולנוע ביולי 2025 יככבו פדרו פסקל ("האחרונים מבינינו"), ונסה קירבי ("הכתר"), אבון מוס-בכרך ("הדוב") וג'וזף קווין ("דברים מוזרים").

את הגרסה הקולנועית החדשה יביים מאט שקמן על פי תסריט שכתבו ג'וש פרידמן, ג'ף קפלן ואיאן ספרינגר. הסרט מבוסס על סדרת חוברות הקומיקס שיצרו סטן לי וג'ק קירבי ב-1961, שעוסקת בארבעה אסטרונאוטים שמקבלים כוחות על שונים לאחר שנחשפו לקרניים קוסמיות במשימה בחלל.

פסקל יגלם את דמותו של מיסטר פנטסטיק, שמסוגל למתוח את גופו כגומי; קירבי תגלם את האישה הבלתי נראית שיכולה להיעלם בכל רגע נתון וליצור שדה אנרגיה סביב גופה; קווין יגלם את "הלפיד האנושי" שיכול לכסות את גופו בלהבות, לעוף ולירות מידיו כדורי אש; מוס-בכרך יגלם את "הדבר", שגופו עשוי מסלע קשיח.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie