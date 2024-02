המחווה של נועה קירל לחטופים בטקס הפרסים ההוליוודי

הזמרת המצליחה נועה קירל צעדה הלילה (שני) בטקס פרסי בחירת הקהל שהתקיים בסנטה מוניקה שבקליפורניה. לצד ידוענים כמו היידי קלום, ג'ניפר אניסטון ובילי אייליש, קירל הגיעה לטקס כשעל גב השמלה שלבשה התנוסס "עיטור החופש" הצהוב, לאות הזדהות עם 134 החטופים שמוחזקים בשבי חמאס. על התלבושת שעוצבה במיוחד לאירוע, אחראי מעצב האופנה הישראלי גלעד קרשין.

ביום שישי האחרון נרצח רס"ל (במיל') אורי יעיש, בן הדוד של נועה קירל, בפיגוע הירי סמוך לצומת ראם. בפוסט שפרסמה במוצאי שבת, כתבה קירל כי "המציאות הטראגית הגיעה גם אליי ולמשפחתי. העצב ושבר הלב לא פוסקים, אני מחזקת את משפחת יעיש. נזכור לעד את אורי! יהי זכרו ברוך".

בתוך כך, שנה מאז התאונה הקטלנית בה נפצע אנושות, שחקן הקולנוע האמריקני וכוכב סרטי "מארוול" ג'רמי רנר, הופיע הלילה לראשונה בטקס פרסים בהוליווד. רנר הוזמן להגיש את הפרס הראשון בטקס פרסי בחירת הקהל, שהתקיים בסנטה מוניקה. כשעלה על הבמה התקבל רנר לקול תשואות הקהל.

#JeremyRenner shocks the audience at the 2024 People's Choice Awards! #PCAs pic.twitter.com/3jKR0GCtvR